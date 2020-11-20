Власти Ростовской области сделали закрытым заседание штаба по борьбе с коронавирусом

Власти Ростовской области сделали закрытым заседание оперативного штаба по противодействию коронавируса. Такое решение было принято штабом 24 ноября.Очередное заседание с участием губернатора Ростовской области было запланировано на 16 часов 24 ноября. Обычно за несколько часов до мероприятия на сайте правительства появлялась ссылка на трансляцию. Любой желающий мог из первых уст узнать актуальную информацию об эпидемиологической ситуации в регионе. Однако за несколько часов до начала трансляции штаб принял решение провести заседание за закрытыми дверями, не объяснив причину такого нововведения.Власти поспешили заверить, что ничего конфиденциального в этом нет и сразу после заседания на сайте появится релиз о его итогах. При этом непонятно, закрытый режим заседания будет на постоянной основе или это единичная вынужденная мера.Впрочем, говорить о полной открытости заседания не приходилось и раньше. Например, во время выступления некоторых спикеров в интересах властей трансляция была и вовсе отключена. В соседнем Краснодарском крае подобные мероприятия проходят очно, предоставляя полноценную информацию для общества.