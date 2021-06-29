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Власти Ростовской области рассматривают возвращение коронавирусных ограничений

Власти Ростовской области рассматривают возвращение коронавирусных ограничений

В правительстве Ростовской области подтвердили подлинность документа Роспотребнадзора с просьбой ввести в регионе новые ограничения, связанные с коронавирусом.

Напомним, ранее Rostov.ru сообщал о письме губернатору донского региона от временно исполняющего обязанности руководителя Роспотребнадзора по Ростовской области Анатолия Конченко с предложением ужесточить ограничения. В документе озвучивались предложения снизить допустимую заполняемость залов учреждений культуры до 50%, на стадион «Ростов Арена» пускать только привитых или протестированных на коронавирус не ранее чем за три дня, а также закрыть фуд-корты, магазины без торговых залов и развлекательные заведения.

Власти подтвердили, что такой документ действительно поступал на имя Василия Голубева, однако решение по нему еще не принято.

- С учетом ухудшения эпидситуации предложения могут быть рассмотрены, - сообщили в региональном пресс-центре по противодействию коронавирусной инфекции.

Напомним, что последний месяц в Ростовской области стремительно растет количество зараженных. Если в конце весны специалисты регистрировали около 150 инфицированных, то последние несколько недель число зараженных превышает две сотни. Если показатели будут продолжать расти, власти будут вынуждены вернуться к прежним ограничениям.

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