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Власти Ростовской области опровергли сообщения о работе ПВО 15 декабря

Власти Ростовской области опровергли сообщения о работе ПВО 15 декабря
В правительстве Ростовской области прокомментировали сообщения местных жителей о звуке взрыва. По данным пресс-центра, 16 декабря средства ПВО (прим. - противовоздушной обороны) не работали.

Вероятно, грохот, переполошивший население, раздался из-за перехода самолета на сверхзвуковую скорость.

Как сообщал Rostov.ru, звук взрыва около 11:00 слышали жители Военведа и села Чалтырь Мясниковского района. Затем в небе появилась белая полоса.
Фото: соцсети.
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