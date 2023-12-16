Власти Ростовской области опровергли сообщения о работе ПВО 15 декабря
В правительстве Ростовской области прокомментировали сообщения местных жителей о звуке взрыва. По данным пресс-центра, 16 декабря средства ПВО (прим. - противовоздушной обороны) не работали.
Вероятно, грохот, переполошивший население, раздался из-за перехода самолета на сверхзвуковую скорость.
Как сообщал Rostov.ru, звук взрыва около 11:00 слышали жители Военведа и села Чалтырь Мясниковского района. Затем в небе появилась белая полоса.