Власти Ростова выкупили последнюю квартиру в переулке Кривошлыковском, 4

Фото: администрация Ростова.

В истории выкупа квартир в аварийной пятиэтажки в переулке Кривошлыковском поставлена точка. Власти города приобрели последнюю квартиру в доме №4 и выплатили компенсацию всем 60 семьям, ранее проживающим там.В администрации донской столицы отметили, что всего гражданам перечислили 239,4 миллиона рублей. Собственники получили средства в полном объеме. Теперь жилое помещение переоформляют в муниципальную собственность. Документы уже подали в Росреестр.Напомним, дом №4 в переулке Кривошлыковском стал угрозой жизни и здоровью жильцов в 2020 году. В стенах и фундаменте появились трещины, плиты перекрытия деформировались, подпорные конструкции и лестничные марши буквально разрушались на глазах. Вскоре здание признали аварийным. Экспертиза показала, что сохранить дом не удастся - капремонту он не подлежит. Поэтому дом решили расселить и снести.Собственникам квартир предложили выкупить жилье по рыночной цене. Большинство согласились сразу. Они получили выплаты и купили новое жилье.Например, семья Ананьевых переехала в просторный частный дом с приусадебным участком. При этом старшему ребенку даже не пришлось менять школу, так как жилье находится неподалеку от предыдущего. Супруги признались, что были счастливы вырваться из аварийного дома, представляющего опасность. Вскоре новым жильем обзавелись и другие владельцы квартир в аварийном доме.Так как все владельцы квартир на Кривошлыковском в полном объеме получили деньги на покупку нового жилья, до конца 2023 года аварийную пятиэтажку снесут. На этом месте планируют благоустроить территорию.