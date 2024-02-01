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Власти Ростова выделили 4,3 млн рублей на демонтаж торговых ларьков

Власти Ростова выделили 4,3 млн рублей на демонтаж торговых ларьков
В Ростове ищут подрядчика для демонтажа и ликвидации торговых ларьков. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.

Администрация города продолжает борьбу с незаконными НТО (прим. — нестационарный торговый объект). В ходе рейдов чиновники вместе с полицией проверяют, есть ли у собственников разрешение на размещение торговых точек. Если нужных документов нет, ларек признают незаконным, демонтируют и отвозят на спецплощадку. Если собственник не заберет ларек до конца года, возвращать уже будет нечего: НТО ликвидируют.

Именно этим и будет заниматься подрядчик, которому достанется тендер на 4,3 миллиона рублей. После рейдов нужно будет разбирать конструкции, отвозить их в специальное место на хранение, а за ненадобностью — утилизировать.

Средства направят из бюджета города. Как известно, значительная его часть состоит из налогов, в том числе их платят и собственники ларьков. Таким образом люди косвенно спонсируют подрядчиков, которые отнимут их же место торговли.
Фото: DonDay.ru.
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