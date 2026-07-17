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Власти Ростова оштрафуют перевозчика за недовыпуск автобусов на маршруте №55

Власти Ростова оштрафуют перевозчика за недовыпуск автобусов на маршруте №55
В Ростове-на-Дону продолжаются проблемы с общественным транспортом. Жители по-прежнему жалуются на недостаток автобусов на маршрутах. Одна из частых жалоб касается автобуса № 55, который обслуживает маршрут между микрорайоном «Левенцовским» и посёлком Александровка.

Автобусы этой линии проходят через центральные улицы города, что удобно для пассажиров из Левенцовки и Александровки. Однако, как отмечают горожане, автобус ходит очень редко. Альтернативного маршрута пока нет. Из-за этого пассажирам приходится делать пересадки или пользоваться такси.

Администрация города признала проблему нехватки автобусов на маршруте № 55. По состоянию на конец июля в дневное время на линии работали всего шесть единиц техники.

Местные власти сообщили, что за допущенные нарушения к перевозчику применяются штрафные санкции.
Фото: Дондей
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