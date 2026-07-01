Власти Ростова опубликовали тарифы на ритуальные услуги в июне

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Администрация Ростова обнародовала обновленные тарифы на ритуальные услуги. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте городской администрации 29 июня 2026 года.Документ затрагивает вопросы компенсации расходов на погребение, предоставляемой государством родственникам или близким усопших. Следует отметить, что в текущем году тарифы уже дважды корректировались: в январе и апреле.Для стандартной могилы тарифы составили: 4 052,31 рубля – для погребения и 3 913,7 рубля – для кремации.Изменения коснулись и услуг для мест захоронений меньшего размера (1,0х0,6х1,5 метра):- погребение в землю: 2 562,19 рубля;- кремация: 2 423,67 рубля.Стоимость перевозки тела умершего также варьируется в зависимости от кладбища:- Ростовское кладбище (Мясниковский район): 2,7 тыс. рублей.- Северное кладбище: 1 670 рублей.- Пролетарское кладбище: 1 374 рубля.- Еврейско-Татарское кладбище: 1 204,97 рубля.- Верхне-Гниловское кладбище: 1 646,94 рубля.- Братское кладбище: 1 102,99 рубля.- Александровское кладбище: 1 714,93 рубля.Важно отметить, что указанные тарифы для кладбищ соответствуют доставке тела для стандартной могилы размером 1,0х0,6х1,5 метра. Доставка тел для захоронений в могилы размером 2,0х1,0х1,5 метра на Ростовское и Северное кладбища обойдется в 3 661 и 2 425 рублей соответственно.Кремация с последующей выдачей урны с прахом обойдется ростовчанам в сумму около 4 000 рублей.