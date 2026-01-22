Власти Ростова опровергли повышение стоимости платных парковок

Фото: Ростов ру

Жители Ростовской области встревожились из‑за новостей о возможном подорожании платных парковок. Причиной волнений стал опубликованный на портале правовой информации документ, в котором указаны максимально допустимые тарифы: от 85 рублей до 195 рублей (для крупногабаритного транспорта). При этом действующий тариф в Ростове‑на‑Дону составляет всего 35 рублей в час.Первый заместитель главы администрации Ростова‑на‑Дону опроверг слухи о повышении стоимости парковочных мест. По словам Владимира Иванова, появление документа с предельными тарифами не означает автоматического роста цен.Чиновник пояснил, что приказ Министерства транспорта РФ от 07.09.2023 № АК‑188‑р (утверждающий правила расчёта платы за платные парковки) призван привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами. Ключевой момент: действующие тарифы останутся неизменными.Городские власти заверили: в ближайшее время пересмотра тарифов не планируется. Если решение об изменении стоимости всё же будет принято, жителей проинформируют заранее.