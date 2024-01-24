Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Власти Ростова объяснили большое количество ям перепадом температуры

Власти Ростова объяснили большое количество ям перепадом температуры
Власти Ростова объяснили, из-за чего дорожное полотно в городе усыпано ямами. Оказалось, что асфальт разрушается из-за погодных условий. Как сообщили в администрации города 24 января, причина — перепады температуры.

Однако беспокоиться не о чем. Дорожники неустанно трудятся, латая неровности. Несмотря на праздники и выходные дни, герои донской столицы ремонтируют проезжую часть. Большинство работ проводят ночью, чтобы не мешать движению транспорта и не ухудшать ситуацию с пробками (особенно в часы пик).

В мэрии уточнили, что с 1 января восстановлено 7550 квадратных метров дорог. А вот сколько появилось новых неровностей, вероятно, никто не считал. Перепады температуры ведь продолжаются. Значит, за три с лишним недели разрушился асфальт в других местах. Судя по жалобам горожан на погнутые диски, пробитые шины и поврежденные подвески, непогода пока уверенно одерживает победу.
Фото: администрация Ростова.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.