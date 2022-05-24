Владельцы сгоревшего котокафе в Ростове обустроили приют для животных в собственном доме

Фото: Наталья Кравцова

Еще несколько месяцев назад котокафе «КОТЭдж» было самым большим приютом для животных не только в донской столице, но и в России. Однако все15 января. В тот трагичный день в заведении произошел пожар. Полностью выгорели помещения карантина и стационара, оказался разгромленным голубой зал. Кроме того, в результате ЧП погибли две кошки.Владельцы сгоревшего котокафе Алена и Наталья Кравцовы временнопитомцев к себе домой, в свою трехкомнатную квартиру. На тот момент вместе с женщинами ютились 60 котов и 15 собак. Но, как гласит старая пословица, нет ничего более постоянного, чем временное.Наталья Кравцова рассказала, как сложилась судьба ее котокафе. Оказалось, что в марте «КОТЭдж» (переулок Сальский, 86/1) закрылся из-за жестких ограничительных мер. Животных нужно было перевезти в другое место. Владелицы кафе нашли выход из положения и заодно решили проблему, которая терзала с момента открытия «КОТЭджа». Вместе с переездом из своей квартиры в большой дом новый дом обрели и подопечные Кравцовых.- Мы постоянно разрывались между собственной работой, домом и приютом. Вечером нам нужно было добраться до «КОТЭджа» и осмотреть животных, привести все в порядок и только потом ехать домой. Поездки отнимали слишком много времени и сил. После закрытия кафе мы перевезли кошек и собак в частный дом. Когда мы его планировали, мы понимали, что там будут жить животные из приюта. Поэтому дом полностью оборудован для наших подопечных, - рассказала Наталья.Сейчас 126 кошек, 30 собак и два енота живут в большом двухэтажном доме в станице Ольгинской. Дом площадью 260 квадратных метров женщины поделили на шесть зон (санитарная, карантинная, стационар и другие) и разместили подопечных так, чтобы им было комфортно. Кошки обитают на втором этаже вместе с двумя енотами, а собакам отдали первый этаж. Пушистые питомцы с довольным видом валяются на кроватях в доме, отдыхают. Даже одного снимка хватит, чтобы понять, что животные полностью доверяют своим хозяйкам. Стоит отметить, что за домом и питомцами Наталья и Алена ухаживают сами, без чьей-либо помощи. Содержат женщины животных на собственные средства, иногда на счет приюта поступают и пожертвования.Трудностей у семьи немного поубавилось, ведь теперь они после работы едут сразу домой. Однако график у женщин, можно сказать, бешеный.- Домой мы приезжаем около восьми часов вечера и сразу идем к животным. Их нужно выгулять, покормить и полечить, конечно же. На все про все - порядка четырех часов. То есть около полуночи у нас появляется немного времени на отдых. Еще нужно подготовить посты в соцсети, да и других мелких дел по дому полно. Ложимся спать в два-три часа ночи, а встаем где-то в семь. Вот так каждый день, - добавила хозяйка.Их собственный дом теперь называется «Дом котиков и песиков». Наталья и Алена заботятся о своих питомцах, лечат их и всякий раз им сложно с ними прощаться. Они привыкли к каждому пушистому члену семьи. Женщины продолжают свое дело и не планируют оставлять животных на произвол судьбы. Все желающие помочь могут перечислить любую посильную сумму. Реквизиты можно найти в официальной группе «Дом котиков и песиков» «КОТЭдж».