Вячеслав Коробка покинул пост главного врача РОКБ

Фото: РОКБ

Вячеслав Коробка покинул пост главного врача Ростовской областной клинической больницы (РОКБ), который занимал 13 лет. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения. Он возглавит Центр хирургии и координации донорства, который создал ещё в 2006 году.Подводя итоги работы в РОКБ, врач поблагодарил коллег и отметил ключевые достижения: с 2013 года число пациентов, получающих помощь в больнице, выросло в полтора раза — в 2025‑м их было почти 31,7 тысячи. Среди важных вех — организация крупнейшего в области моногоспиталя на 670 коек во время пандемии, успешное обеспечение медпомощи в период чемпионата мира по футболу, а также проведение около 10 всероссийских научно‑практических форумов.Вячеслав Коробка — выдающийся хирург и учёный. Родился в Аксае, в юности серьёзно занимался футболом и даже играл за «Ростсельмаш», но в итоге выбрал медицину. В 1989 году окончил Ростовский мединститут, а первые 16 лет карьеры проработал врачом‑хирургом в Ростовском научно‑исследовательском онкологическом институте.В 2005 году Вячеслав Коробка пришёл в РОКБ — сначала возглавил отделение реконструктивной и пластической хирургии, а в 2013‑м стал главным врачом больницы. Имеет учёные степени, защитил кандидатскую (2000) и докторскую (2014) диссертации. С 2022 года руководит кафедрами хирургии и трансплантологии в РОКБ и РостГМУ.Врач продолжает активно оперировать: выполняет лапаро‑ и торакоскопические вмешательства, проводит трансплантации печени, почки и поджелудочной железы. Автор многочисленных научных работ и методических рекомендаций. За вклад в развитие здравоохранения отмечен рядом наград.