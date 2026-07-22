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Вячеслав Коробка покинул пост главного врача РОКБ

Вячеслав Коробка покинул пост главного врача РОКБ
Вячеслав Коробка покинул пост главного врача Ростовской областной клинической больницы (РОКБ), который занимал 13 лет. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения. Он возглавит Центр хирургии и координации донорства, который создал ещё в 2006 году.

Подводя итоги работы в РОКБ, врач поблагодарил коллег и отметил ключевые достижения: с 2013 года число пациентов, получающих помощь в больнице, выросло в полтора раза — в 2025‑м их было почти 31,7 тысячи. Среди важных вех — организация крупнейшего в области моногоспиталя на 670 коек во время пандемии, успешное обеспечение медпомощи в период чемпионата мира по футболу, а также проведение около 10 всероссийских научно‑практических форумов.

Вячеслав Коробка — выдающийся хирург и учёный. Родился в Аксае, в юности серьёзно занимался футболом и даже играл за «Ростсельмаш», но в итоге выбрал медицину. В 1989 году окончил Ростовский мединститут, а первые 16 лет карьеры проработал врачом‑хирургом в Ростовском научно‑исследовательском онкологическом институте.

В 2005 году Вячеслав Коробка пришёл в РОКБ — сначала возглавил отделение реконструктивной и пластической хирургии, а в 2013‑м стал главным врачом больницы. Имеет учёные степени, защитил кандидатскую (2000) и докторскую (2014) диссертации. С 2022 года руководит кафедрами хирургии и трансплантологии в РОКБ и РостГМУ.

Врач продолжает активно оперировать: выполняет лапаро‑ и торакоскопические вмешательства, проводит трансплантации печени, почки и поджелудочной железы. Автор многочисленных научных работ и методических рекомендаций. За вклад в развитие здравоохранения отмечен рядом наград.
Фото: РОКБ
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