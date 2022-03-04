Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Visa и MasterCard прекращают работу в России

Visa и MasterCard прекращают работу в России
Международные платежные системы MasterCard и Visa прекращают свою работу в РФ. Об этом их представители заявили в ночь на 6 марта.

Сейчас Visa завершает все транзакции в России, и когда этот процесс подойдет к концу, карты, выпущенные на территории страны, перестанут работать за рубежом. То же самое касается MasterCard.

Несмотря на это, картами, выпущенными ранее, можно будет расплачиваться в РФ, так как все платежи в России проходят через отечественную систему НСПК и не зависят от иностранных платежных решений.
Фото: plusworld.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.