Visa и MasterCard прекращают работу в России

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Международные платежные системы MasterCard и Visa прекращают свою работу в РФ. Об этом их представители заявили в ночь на 6 марта.Сейчас Visa завершает все транзакции в России, и когда этот процесс подойдет к концу, карты, выпущенные на территории страны, перестанут работать за рубежом. То же самое касается MasterCard.Несмотря на это, картами, выпущенными ранее, можно будет расплачиваться в РФ, так как все платежи в России проходят через отечественную систему НСПК и не зависят от иностранных платежных решений.