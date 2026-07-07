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Виктория Лопырева поразила поклонников новым образом в кружевном корсете

Виктория Лопырева поразила поклонников новым образом в кружевном корсете

Виктория Лопырева поразила поклонников новым образом в кружевном корсете. Она поделилась новыми фотографиями в социальных сетях.

На снимках модель запечатлена в светлых джинсах и бежевом кружевном корсете. Её волосы уложены мягкими волнами.

Пользователи соцсетей восхитились внешним видом Виктории в комментариях. Они отметили, что модель находится в отличной форме.

Виктория Лопырёва – уроженка Ростова. Она стала известной после победы в конкурсе «Мисс Россия — 2003». Затем она работала ведущей на спортивных каналах. У Виктории было два брака. От второго мужа, заместителя председателя Республики Коми Игоря Булатова, у неё есть сын Марк-Лионель.

Недавно модель намекнула на возможность рождения ещё одного ребёнка. Поклонники спросили её об этом в комментариях. Лопырёва опубликовала фото с сыном и шутливо ответила: «У меня отлично получается».
Фото: соцсети
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