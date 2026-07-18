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Виктория Лопырева показала фото в откровенном черном платье

Виктория Лопырева показала фото в откровенном черном платье
Ростовчанка Виктория Лопырева опубликовала фото в откровенном черном платье. Снимки она разместила в соцсетях 17 июля.

Девушка выбрала откровенный наряд для фотосессии. Она надела длинное черное обтягивающее платье с прозрачными элементами. Модель позирует на камеру и улыбается.

Фанаты оставили комплименты под фото. Многие отметили, что девушка выглядит идеально для своего возраста.

Виктория Лопырева – уроженка Ростова-на-Дону. Карьеру модели Виктория начала в конце 1990-х. Она неоднократно побеждала в региональных конкурсах. В том числе завоевала титул «Мисс Россия». Виктория имеет одного ребенка – сына Марка-Лионеля.
Фото: Соцсети.
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