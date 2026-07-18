Виктория Лопырева показала фото в откровенном черном платье

Фото: Соцсети.

Ростовчанка Виктория Лопырева опубликовала фото в откровенном черном платье. Снимки она разместила в соцсетях 17 июля.Девушка выбрала откровенный наряд для фотосессии. Она надела длинное черное обтягивающее платье с прозрачными элементами. Модель позирует на камеру и улыбается.Фанаты оставили комплименты под фото. Многие отметили, что девушка выглядит идеально для своего возраста.Виктория Лопырева – уроженка Ростова-на-Дону. Карьеру модели Виктория начала в конце 1990-х. Она неоднократно побеждала в региональных конкурсах. В том числе завоевала титул «Мисс Россия». Виктория имеет одного ребенка – сына Марка-Лионеля.