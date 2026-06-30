Фото: СоцСети

Ростовчанка Виктория Лопырева намекнула, что может завести еще детей. Таинственный ответ она дала фанатам 30 июня.Лопырева уже имеет ребенка от первого брака с Игорем Булатовым. Мальчику Марку Лионелю уже 7 лет. Подписчиков заинтересовало, планирует ли девушка «заводить еще детей». Она ответила с иронией:- У меня отлично получается, - отметила модель.Напомним, роман Лопыревой и Булатова стал настоящим скандалом в свое время. Об их интрижке стало известно, когда по Сети стали гулять фото обнимающейся на пляже в Майами пары. Этот факт возбудил общественность, ведь модель встречалась с женатым мужчиной и по совместительству мужем своей подруги. Обвинения Лопырева отрицала.