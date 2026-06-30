Виктория Лопырева намекнула, что может завести еще детей
Ростовчанка Виктория Лопырева намекнула, что может завести еще детей. Таинственный ответ она дала фанатам 30 июня.
Лопырева уже имеет ребенка от первого брака с Игорем Булатовым. Мальчику Марку Лионелю уже 7 лет. Подписчиков заинтересовало, планирует ли девушка «заводить еще детей». Она ответила с иронией:
- У меня отлично получается, - отметила модель.
Напомним, роман Лопыревой и Булатова стал настоящим скандалом в свое время. Об их интрижке стало известно, когда по Сети стали гулять фото обнимающейся на пляже в Майами пары. Этот факт возбудил общественность, ведь модель встречалась с женатым мужчиной и по совместительству мужем своей подруги. Обвинения Лопырева отрицала.