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Видео с места крупного пожара на складе в Ростове

Видео с места крупного пожара на складе в Ростове
МЧС по Ростовской области опубликовало видео с места пожара на складе в Ростове. Бумажная продукция вспыхнула днем 31 марта на Доватора, 156/3.

На видео показано, как десятки пожарных пытаются потушить склад с бумагой. Вероятно, внутри здания стоят коробки с содержимым. Ситуацию осложняет то, что бумага очень быстро воспламеняется.

Уже спустя час после начала пожара пламя перекинулось на крышу соседнего складского помещения. По данным на 16:30, огонь разгорелся на площади 800 квадратов. На место выехали 50 спасателей на 16 автоцистернах.

Пока информации о пострадавших не было.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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