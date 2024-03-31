Видео с места крупного пожара на складе в Ростове

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

МЧС по Ростовской области опубликовало видео с места пожара на складе в Ростове. Бумажная продукция вспыхнула днем 31 марта на Доватора, 156/3.На видео показано, как десятки пожарных пытаются потушить склад с бумагой. Вероятно, внутри здания стоят коробки с содержимым. Ситуацию осложняет то, что бумага очень быстро воспламеняется.Уже спустя час после начала пожара пламя перекинулось на крышу соседнего складского помещения. По данным на 16:30, огонь разгорелся на площади 800 квадратов. На место выехали 50 спасателей на 16 автоцистернах.Пока информации о пострадавших не было.