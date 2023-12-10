Ветеринары вылечили пса, проткнутого прутом в Батайске

Фото/видео: Батайские волонтеры.

Стало известно о самочувствии пса, которого проткнули прутом в Батайске. По словам зоозащитницы Оксаны Свиридовой, Бублик идет на поправку.Истекающее кровью животное обнаружили 23 ноября рядом с городским парком. Четвероногий буквально был прибит металлическим прутом к земле. Неравнодушные прохожие отвезли пса к ветеринарам. После двух недель лечения Бублик готов к выписке.Пса кастрировали и сделали необходимые прививки. Раны уже почти зажили. Батайские волонтеры продолжают поиски дома для Бублика. Животное нуждается в заботливых хозяевах. Если вы хотите забрать пса к себе, позвоните по номеру: +7-918-531-88-61 (Оксана).