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Ветер снова усилится в Ростовской области

Ветер снова усилится в Ростовской области
На Дону снова прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, 29 ноября ожидается гололедица на дорогах, а в отдельных районах – дождь и мокрый снег.

Согласно оперативному прогнозу МЧС, в этот день температура воздуха составит ночью -2...3°, по северу – до -5°; днём – до 2...7°.

Из-за порывов воздушных масс возможны обрывы ЛЭП, падения массивных веток и шифера. Автомобилистам лучше не оставлять свои транспортные средства под ветхими зданиями и деревьями.

27 ноября по области пронесся ураган. Из-за непогоды оказались затоплены несколько районов, а также Таганрог. Ветер повалил десятки деревьев, перевернул остановки и сорвал кровлю с крыш.
Фото: Artem Morosow.
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