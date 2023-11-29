Ветер снова усилится в Ростовской области

Фото: Artem Morosow.

На Дону снова прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, 29 ноября ожидается гололедица на дорогах, а в отдельных районах – дождь и мокрый снег.Согласно оперативному прогнозу МЧС, в этот день температура воздуха составит ночью -2...3°, по северу – до -5°; днём – до 2...7°.Из-за порывов воздушных масс возможны обрывы ЛЭП, падения массивных веток и шифера. Автомобилистам лучше не оставлять свои транспортные средства под ветхими зданиями и деревьями.27 ноября по области пронесся ураган. Из-за непогоды оказались затоплены несколько районов, а также Таганрог. Ветер повалил десятки деревьев, перевернул остановки и сорвал кровлю с крыш.