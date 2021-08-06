Весов ждут переживания, а Дев - пустой кошелек: гороскоп на неделю

В середине августа многим знакам Зодиака предстоит сосредоточиться и тщательно обдумывать свои действия. Для одних это принесет победу в творчестве и точных науках, для других поможет избежать неприятностей. Подробнее о том, что ждет представителей знаков Зодиака на неделе с 9 по 15 августа, рассказала астролог Антонина Кариер.♈ Овен — не стоит спешить сделать все и сразу. Планеты предлагают двигаться маленькими шагами и рассчитывать действия на ход вперед, прежде чем приступить к намеченному.♉ Телец — победу принесут выверенные действия. Особенно, если деятельность связана с точными науками или творчеством.♊ Близнецы — прежде чем что-то сказать, обдумайте свою мысль. Любое неверно истолкованное слово может принести неприятности.♋ Рак — предстоит выбор между количеством и качеством, между возможностями и потребностями.♌ Лев — ожидаемая победа может обернуться неудачей. Чем внимательнее будете при работе с документами, тем больше успеете выполнить.♍ Дева — чтобы сохранить нервную систему и содержимое кошелька, стоит реальнее и практичнее отнестись к событиям на этой неделе.♎ Весы — планы будут постоянно меняться. Не волнуйтесь и не падайте духом - к середине недели появится определенность.♏ Скорпион — на пути к цели в работе держите руку на пульсе. Проникайте вглубь вещей в прямом и переносном смысле, замечайте и указывайте на любые тонкости, просчитывайте все варианты - только так получите победу.♐ Стрелец — новое - хорошо забытое старое! При желании создать инфопродукт, не гонитесь за большим объемом. Чтобы пополнить багаж знаний, можно обратиться не только к известным авторам, но и в студенческие конспекты. Вспомнив полученные ранее знания, откроете массу полезной информации.♑ Козерог — от клиентов, возможно, получите меньше, чем было обещано. Только точный расчет поможет сохранить бюджет. В питании также придерживайтесь баланса.♒Водолей — какие бы заманчивые не поступали предложения, подробно расспрашивайте все детали, так как на деле требования окажутся строже.♓ Рыбы — неделя принесет свои плоды людям, умеющим планировать и жить в графике, видеть ценное в малом.