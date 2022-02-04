Весам стоит заняться спортом, а Козерогов ждут продуктивные поездки: гороскоп на неделю

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Труд и упорство дадут свои плоды, а некоторые знаки Зодиака избавятся от страхов и дискомфорта. О том, что ждет ростовчан на неделе с 7 по 13 февраля, Rostov.ru рассказала астролог Антонина Кариер.♈ Овен — чтобы достичь намеченных целей, нужно принять нестандартные решения и действовать быстро. Оригинальность и умение договариваться помогут в этом.♉ Телец — в начале недели придется потрудиться. Однако результат усилий вы увидите уже во вторник.♊ Близнецы — не стоит гнаться за двумя зайцами. Сейчас вам открываются ближние и дальние маршруты следования. Вы станете более заметны для людей.♋ Рак — окружающие люди могут оказывать на вас психологическое давление. Полагайтесь на себя и не преувеличивайте могущество оппонентов.♌ Лев — неделя хороша для работы со своими страхами и опасениями, для погружения в тонкости рабочего процесса и успешного решения самых сложных задач.♍ Дева — если заболели, пойдете на поправку, при затруднениях в делах найдете выход из ситуации. Неделя благоприятна для того, чтобы снять розовые очки в личных отношениях.♎ Весы — для психологического и физического здоровья будет полезно заняться спортивными силовыми нагрузками. Альтернативный вариант - тяжелая работа по дому: переставить мебель или отремонтировать что-либо.♏ Скорпион — напряжение и волнение все еще присутствуют. Однако в середине недели станет эмоционально легче, и вы сможете продуктивно решать насущные вопросы. По силе убеждения вам нет равных.♐ Стрелец — этот период отлично подойдет для организации важных и ответственных мероприятий, подготовки инфопродукта и составления отчета. Спокойно обдумайте детали и учтите все нюансы.♑ Козерог — почувствуете прилив сил и уверенность в завтрашнем дне. Поездки и любая форма коммуникаций будут результативны. Дети могут проявить себя более активно, чем раньше.♒ Водолей — тучи разойдутся, проблемы разрешатся, а мир предстанет в более радужном свете. С середины недели почувствуете себя комфортно.♓ Рыбы — если присутствовали опасения и страхи, то они развеются. Важно при выполнении текущих дел не распыляться на многое и реально оценивать свои возможности.