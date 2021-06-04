Весам стоит воздержаться от дальних поездок, а у Львов появится недопонимание с близкими: гороскоп на неделю
Все запланированные начинания на этой неделе стоит отложить. У одних могут появиться проблемы во взаимоотношениях с семьей и друзьями, у других - с инвестициями и документами. Рекомендуется больше времени уделить отдыху. Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня для всех знаков Зодиака составила Антонина Кариер.
♈ Овен — сохраняется напряжение в межличностных отношениях. Не самое лучшее время для поездок и начала образовательного проекта.
♉ Телец — в расчетах и оплате счетов может возникнуть путаница: ошибка в начислении или реквизитах платежа. Возможна потеря документов, ключей или кошелька.
♊ Близнецы — не спешите принимать решения, особенно руководствуясь эмоциями. Позвольте себе немного отдохнуть.
♋ Рак — во избежание конфликтных ситуаций направьте энергию на полезный физический труд: работу на приусадебном участке, ревизию антресоли или ремонт мебели.
♌ Лев — не стоит устраивать официальные мероприятия и воплощать свои идеи. Может возникнуть недопонимание с детьми или друзьями.
♍ Дева — готовьтесь к разногласиям во мнениях. Не начинайте рекламную кампанию или новый проект. Увеличивается вероятность ошибок при оформлении документов.
♎ Весы — от дальних поездок, в том числе за рубеж, желательно воздержаться. Маршруты могут изменить, а дату отправления — перенести. Эта неделя — не лучший период для оформления паспорта.
♏ Скорпион — повремените с вложением средств в инвестиционные проекты или бизнес-партнерство. Кредитные организации могут отказать в выдаче необходимой суммы.
♐ Стрелец — повремените с начинаниями. Направьте силы и энергию на завершение уже начатых дел. Не ждите ответственных шагов или решений от людей, с которыми сотрудничаете.
♑ Козерог — на работе нарушится организация всего рабочего процесса. Договоренности не будут выполняться, технологический процесс и временные рамки не будут соблюдаться. Возможно, сорвется поставка оборудования или товара.
♒ Водолей — на этой неделе не покупайте аксессуаров, телефонов, электронных устройств, письменных принадлежностей. Скорее всего, попадется бракованное изделие.
♓ Рыбы — будет сложно поддерживать конструктивный диалог с членами семьи. Есть вероятность порыва трубопровода или выхода из строя запорной арматуры в квартире или доме. В оформлении объектов недвижимости будет волокита.