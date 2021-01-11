Весь в папу: Оксана Воеводина показала подросшего сына Леона

Экс-супруга бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина показала подписчикам подросшего сына. Трогательный пост к снимку с маленьким Леоном модель опубликовала у себя в «Инстаграм».Девушка написала о том, какие трудности ее ждали, когда она узнала, что беременна. Мухаммад V бросил таганроженку, из-за чего ей пришлось одной воспитывать сына, параллельно зарабатывая на жизнь.- Я очень хочу больше времени проводить с сыном, но мне нужно постоянно работать, - написала Воеводина. - Думаю, многие меня сейчас поймут, особенно мамочки, которые одни воспитывают своих деток. Сейчас Леон подрос и всегда встречает меня с работы, бежит ко мне, кричит «мама» и моё сердце трепещет, вот оно высшее счастье! Счастье быть мамой.Пользователей растрогал пост Оксаны. Подписчики отметили, что девушка, не смотря на все трудности, смогла достойно растить сына.