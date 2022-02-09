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Верующие сочли комедию «Непослушник» богохульным фильмом

Верующие сочли комедию «Непослушник» богохульным фильмом
Фильм «Непослушник» вышел в российский прокат в начале февраля. Едва картина оказалась в кинотеатрах, как подверглась резкой критике со стороны верующих.

В киноленте рассказывается о некоем блогере Диме. Главный герой неудачно снял ролик в православном храме. Предполагалось, что фильм представит собой микс религиозной темы с интернет-реальностью, но со своей задачей он не справился.

Информационно-аналитическая служба «Русская народная линия» опубликовала критический материал о фильме, назвав его слабым ответом на «настоящую национальную трагедию». Таким образом богохульство превратилось в своего рода браваду. Автор уверен, что «тема, послужившая причиной возникновения данного фильма, крайне серьезная. Не замечать ее – сущее преступление».

Религиозная община России возмущена богохульством, которое последнее время все чаще встречается в мире шоу-бизнеса, представленным медийными личностями. В частности, речь идет об Артемии Лебедеве, скандальном певце Сергее Шнурове, журналистке Ксение Собчак, и комике Александре Долгополове, «матерно глумившемся» над Христом и Богородицей. Своими высказываниями они оскорбляют церковь и религиозные чувства верующих. Сюда же относятся интимные снимки на фоне храмов.

В статье подчеркивается, что медийные богохульники не понесли за свои слова никакого наказания: «Богохульство - следствие социального одичания, разрушения не только веры, но и культуры, основ цивилизованности… В истории человечества массовые проявления богохульства приходились именно на периоды массового озверения, социального хаоса и междоусобной резни. Увы, но именно такой период переживает сегодня безвольная Россия».

Современный человек и общество в целом становятся «все более всеядным». Автор статьи считает, что так быть не должно, и цитирует Евангелие от Матфея: «Не давайте святыни на поругание псам».
Фото: balashover.ru.
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