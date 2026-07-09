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Верховный Суд РФ вынес оправдательный приговор экс-главе Ворошиловского района Ростова. Виктору Бережному предъявили обвинение по статье «Халатность».Дело касается обрушившегося дома на Нариманова, 72/3. По версии следствия, чиновник пренебрег аварийной ситуацией и жалобами жителей, будучи на посту главы района.Но защита уверена, что Бережной не имел полномочий, за неисполнение которых ему предъявлено обвинение в халатности.Начались судебные разбирательства. Дошло до Верховного Суда, решением которого 8 июля стал оправдательный приговор.— В связи с отсутствием в его деянии состава преступления, апелляция решение поддержала, кассация судебные акты отменила, уголовное дело передала на новое рассмотрение, — написали в пресс-службе ВС РФ.