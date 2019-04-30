Вечером 9 мая в Ростове на линию выйдет дополнительный транспорт



В Ростове вечером 9 мая, после завершения праздничных мероприятий, на улицы города выйдут дополнительные единицы транспорта.



Подвижной состав в 22 часа будет ожидать пассажиров в районе пересечения проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой (автобусы №№ 1, 2а, 33, 35, 47, 49-МТ, 58, 65,77,78, 90, 92, 92а, 99), на площади Карла Маркса (автобусы №№ 3, 3а, 7, 18, 19, 54, 66-МТ, 70, 80, 80-МТ, 2, 22), на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Театрального (автобусы №№ 40-МТ, 52, 55, 67, 67а, 98, 98-МТ, троллейбус № 5), на улице Максима Горького будет ожидать трамвай № 10.



На Центральном рынке будет место дислокации маршрутов №№ 4, 5, 6, 6а, 16, 22, 26, 34, 34а, 42, 45, 49, 51, 60, 60а, 61, 71, 83 и трамвая № 7.