Вечером 2 июля ростовчане сообщили об эвакуации людей из ночного клуба в центре города

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Жители Ростова сообщили об эвакуации людей из ночного клуба «Мед». В местных сообществах и новостных пабликах около 19:00 появились сообщения о массовом выводе людей из заведения.Также сообщалось, что на место прибыли три пожарные машины.Однако через несколько минут в администрации клуба пояснили, что никакой эвакуации не было, а большая толпа людей на улице рядом с заведением связана с очередью на предстоящий концерт.