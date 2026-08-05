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Вдоль набережной Ростова заменят 200 неисправных фонарей. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Напомним, ростовчане жаловались, что на Береговой в некоторых местах, на участке от проспекта Будённовского и до Богатяновского спуска, отсутствует уличный свет. Это доставляет неудобства горожанам и гостям донской столицы.На проблему обратил внимание губернатор Юрий Слюсарь. Для решения этой проблемы МКП «Ростгорсвет» включило в планы на текущий год замену 200 фонарей на участке. Ремонтные работы планируют завершить до 1 октября.