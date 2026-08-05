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Вдоль набережной Ростова заменят 200 неисправных фонарей

Вдоль набережной Ростова заменят 200 неисправных фонарей
Вдоль набережной Ростова заменят 200 неисправных фонарей. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Напомним, ростовчане жаловались, что на Береговой в некоторых местах, на участке от проспекта Будённовского и до Богатяновского спуска, отсутствует уличный свет. Это доставляет неудобства горожанам и гостям донской столицы.

На проблему обратил внимание губернатор Юрий Слюсарь. Для решения этой проблемы МКП «Ростгорсвет» включило в планы на текущий год замену 200 фонарей на участке. Ремонтные работы планируют завершить до 1 октября.
Фото: Дондей
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