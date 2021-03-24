Вася Обломов поделился воспоминаниями о трагически погибшем музыканте Липницком

Музыкант из Ростова-на-Дону Василий Гончаров, известный под псевдонимом Вася Обломов, поделился воспоминаниями об Александре Липницком. Накануне 68-летний основатель группы «Звуки Му» утонул в водоеме 25 марта. Об этом ростовчанин сообщил на своей странице в Инстаграм.Обломов вспомнил, как они познакомились и как у них с самого начала сложились теплые дружеские отношения. Василий отметил, что Липницкий часто поддерживал его.- Саша был очень добрым и интересным человеком. Ходячей энциклопедией русского рока, - поделился Обломов. - Я не могу поверить, что мы больше никогда не увидимся.Ростовчанин также признался, что Липницкий неоднократно звал его к себе в гости. Однако Обломов так и не зашел. Вероятно, это множество упущенных возможностей побывать в гостях у друга еще больше заставляют тосковать музыканта.Александр Липницкий работал с известными исполнителями советской рок-сцены, в числе которых Майк Науменко, Борис Гребенщиков и Виктор Цой. В начале 90-х он вел телепередачу «Red Wave-21» с американской певицей Джоанной Стингрэй, а в 2010 стал вести программу «Содержание» на радиостанции «Финам FM», посвященной русскому року.