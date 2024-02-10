Василий Голубев прокомментировал ситуацию с непогодой в Ростовской области

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На севере Ростовской области уже сутками неустанно бушует непогода. Атмосферный фронт нещадно проливает большое количество осадков в различных районах региона - то снегом, то ледяным дождем. Коммунальные службы были к этому не готовы. В результате, десятки городов оказались практически завалены снегом, лишены электричества из-за обрывов линий электропередач.Губернатор Ростовской области, заявил о том, что массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинске, Усть-Донецке, Волгодонске, Константиновске, Цимлянске и других районах были вызваны плохими погодными условиями. Для скорейшего восстановления электроснабжения было направлено 90 специальных бригад. Однако, по последним информационным данным, на 19:00 несколько районов области продолжают оставаться без электроэнергии.Тем временем, ледяной дождь, ставший причиной аварий на электросетях, накрыл провода толстым слоем льда, достигающим до 35 миллиметров, сообщили специалисты компании "Россети Юг".Сотни жителей области остались без света. Особенно критическая ситуация сложилась в городе Шахты, где жители с 9 февраля находятся без электричества. Более суток они вынуждены пребывать в холодных домах, без возможности приготовить еду или согреться чашкой горячего чая. Только к вечеру 10 февраля начали восстанавливать электроснабжение.