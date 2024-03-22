Василий Голубев отменил массовые мероприятия в Ростовской области из-за теракта

Фото: Правительство Ростовской области

В донском регионе вслед за Москвой отменили массовые мероприятия 23 и 24 марта. О принятых мерах сообщил губернатор Ростовской области.- Принято решение мною об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные, - заявил Василий Голубев.Вечером 22 марта несколько вооруженных людей в камуфляжных костюмах открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл». Террористы убили более 40 человек, ранили еще около 100 и подожгли здание. На месте работают сотрудники всех экстренных служб.