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Василий Голубев отменил массовые мероприятия в Ростовской области из-за теракта

Василий Голубев отменил массовые мероприятия в Ростовской области из-за теракта
В донском регионе вслед за Москвой отменили массовые мероприятия 23 и 24 марта. О принятых мерах сообщил губернатор Ростовской области.

- Принято решение мною об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные, - заявил Василий Голубев.

Вечером 22 марта несколько вооруженных людей в камуфляжных костюмах открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл». Террористы убили более 40 человек, ранили еще около 100 и подожгли здание. На месте работают сотрудники всех экстренных служб.

Фото: Правительство Ростовской области
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