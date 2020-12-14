Василий Голубев назвал фейком информацию о жестком карантине в Ростовской области

Губернатор Ростовской области назвал информацию о введении жесткого карантина в донском регионе фейком. В начале заседания оперштаба Василий Голубев зачитал сообщение, которое распространяется в мессенджерах и социальных сетях.По словам областного главы, в сообщении говорится следующее: в период с 28 декабря 2020-го по 17 января 2021 года на территории региона закроют все магазины, кроме продовольственных, частично будут работать детские сады, приостановлена работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, парикмахерских и кабинетов косметологии, а МФЦ будут оказывать услуги только юридическим лицам.- Распространяемое в сети и мессенджерах сообщение о якобы уже состоявшемся заседании штаба и принятых решениях полностью не соответствует действительности. Никаких документов не подписывалось, решения подобного характера не принимались, поэтому я убедительно обращаюсь ко всем: пожалуйста, пользуйтесь официальными источниками информации. Прошу проинформировать об этом жителей области через различные источники информации незамедлительно, - заявил Василий Голубев. - Ничего не могу сказать, кроме одного: это чистый фейк, рассчитанный на то, что люди будут далее раздражаться и реагировать на ситуацию. Еще раз повторяю, ничего подобного мы не принимали. Любое решение по дополнительным ограничениям может быть принято в соответствии с ситуацией.