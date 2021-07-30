Василий Голубев: «На этом этапе строительства моста полностью избавиться от пробок не получится»

Василий Голубев заявил, что на этом этапе строительства моста полностью избавиться от пробок не получится. Об этом губернатор Ростовской области поделился 2 августа.-Я видел радостные лица людей, когда они проезжали. Они делали фото, селфи. Тем самым показывая свою радость. Но надо понимать, что это только часть (поставленной) задачи. Теперь главное: полностью завершить путепровод на Малиновского.- рассказал губернатор.Кроме того, Василий Голубев отметил, что по заверению строителей мост будет сдан в этом году. Некоторые детали стройки ещё корректируется, однако строительство идёт в плановом режиме. Об этом в том числе свидельствует открытие моста в срок