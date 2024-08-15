Валерия Карпина оштрафовали за выход из технической зоны

Фото: ростов.ру

Главный тренер ФК «Ростов» получил штраф в размере 10 тысяч рублей. Во время матча «Ростова» и «Рубина» 9 августа Валерий не сдержал эмоций и вышел за пределы технической зоны.Комитет дисциплинарного контроля наказал его штрафом в размере 10 тысяч рублей. Напомним, что Карпин стал рекордсменом по количеству штрафов во время матчей.Помимо тренера, на 20 тысяч рублей наказали и ФК «Ростов» за опоздание на 2,5 минуты перед началом матча. Аналогичное наказание получил «Рубин» за задержку выхода на поле перед вторым таймом.