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Валерия Карпина оштрафовали за выход из технической зоны

Валерия Карпина оштрафовали за выход из технической зоны
Главный тренер ФК «Ростов» получил штраф в размере 10 тысяч рублей. Во время матча «Ростова» и «Рубина» 9 августа Валерий не сдержал эмоций и вышел за пределы технической зоны.

Комитет дисциплинарного контроля наказал его штрафом в размере 10 тысяч рублей. Напомним, что Карпин стал рекордсменом по количеству штрафов во время матчей.

Помимо тренера, на 20 тысяч рублей наказали и ФК «Ростов» за опоздание на 2,5 минуты перед началом матча. Аналогичное наказание получил «Рубин» за задержку выхода на поле перед вторым таймом.
Фото: ростов.ру
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