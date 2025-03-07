Вадим Артемов покинул пост замгубернатора Ростовской области

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Глава региона Юрий Слюсарь освободил Вадима Артемова от должности заместителя губернатора – руководителя аппарата правительства Ростовской области.Вадиму Артемову – 63 года. Он является военным пенсионером. За карьеру в Вооруженных силах РФ прошел путь от командира взвода до старшего офицера отделения воспитательной работы соединения.В 2003 году Вадим Артемов был заместителем главы администрации Ленинского муниципального района Московской области. Тогда это кресло занимал Василий Голубев. Он же позвал Вадима Артемова на работу в Ростовскую область, когда стал губернатором.Вадим Артемов проработал в должности заместителя главы региона более 14 лет. Он отвечал за взаимодействие с военными, таможенными и пограничными органами. Теперь эти обязанности легли на плечи нового замгубернатора Дмитрия Водолацкого.