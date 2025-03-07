Вадим Артемов покинул пост замгубернатора Ростовской области
Глава региона Юрий Слюсарь освободил Вадима Артемова от должности заместителя губернатора – руководителя аппарата правительства Ростовской области.
Вадиму Артемову – 63 года. Он является военным пенсионером. За карьеру в Вооруженных силах РФ прошел путь от командира взвода до старшего офицера отделения воспитательной работы соединения.
В 2003 году Вадим Артемов был заместителем главы администрации Ленинского муниципального района Московской области. Тогда это кресло занимал Василий Голубев. Он же позвал Вадима Артемова на работу в Ростовскую область, когда стал губернатором.
Вадим Артемов проработал в должности заместителя главы региона более 14 лет. Он отвечал за взаимодействие с военными, таможенными и пограничными органами. Теперь эти обязанности легли на плечи нового замгубернатора Дмитрия Водолацкого.