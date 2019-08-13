В зоопарк на шпильках: подписчики недоумевают по поводу внешнего вида модели из Ростова Анастасии Костенко



На днях молодая мама Анастасия Костенко вместе с дочкой и супругом отправилась на прогулку в зоопарк. Семейная прогулка удалась на славу, малышка Милана была просто счастлива. Об этом девушка рассказала на своей странице в Инстаграме.



Милые фото молодой пары с ребенком сразу же набрали тысячи лайков и пару десятков отзывов о внешнем виде Анастасии. Для прогулки по зоопарку она выбрала белое платье-пиджак и босоножки на высоком каблуке. В то же время её муж Дмитрий, совсем наоборот, предпочел спортивный стиль. На нём были чёрные шорты и майка, салатовые кроссовки. Подписчики не могли не обратить внимания на несогласованность образов супругов. Но настоящий шквал критики у фоллловеров вызвал выбор обуви молодой мамы. Подписчики удивились, что для длительной прогулки она выбрала не удобную обувь на низком ходу, а шпильки.



Этот факт стал настоящим поводом для активного обсуждения в комментариях. Однако нашлись и те, кто ответили на критики вместо Анастасии. Фанаты заступились за девушку, отметив, что она надевает то, что ей нравится и в зоопарке «не существует дресс-кода».







Добавим, подписчики достаточно часто критикуют выбор нарядов Костенко, обвиняя её в отсутствии вкуса. Кроме того, пользователи считают, что иногда модель злоупотребляет фотошопом.



Нередко у подписчиков возникают претензии и к внешнему виду мужа Анастасии – футболисту Дмитрию Тарасову. В частности, они осудили выбор одежды спортсмена во время посещения храма.