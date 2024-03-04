В зоне СВО погиб житель Ростовской области, осужденный за убийство брата

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В зоне СВО погиб житель Ростовской области, отбывавший наказание за убийство брата. Дмитрий Флюстиков получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу. Информация о гибели бойца появилась 4 марта, но точная дата смерти неизвестна.Мужчина жил в городе Константиновске. В 2017 году во время застолья он застрелил из пистолета «ИЖ-79-9Т» двоюродного брата. По словам Дмитрия, он не собирался убивать родственника, а его смерть стала результатом глупой игры с оружием. Год спустя Усть-Донецкий районный суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.Когда началась спецоперация, осужденный решил скостить срок, отправившись на фронт. Он подписал контракт и поехал в зону СВО, где погиб во время боя.У Дмитрия осталась семья с ребенком. Мужчина должен был выйти на свободу в 2024 году.