Подполковник из Ростовской области погиб в зоне спецоперации

Фото: «Придонье»

В ходе спецоперации погиб 57-летний житель Ростовской области. Дмитрий Юшковский был смертельно ранен 19 января под Артемовском.Мужчина - уроженец Белоруссии. Он окончил Минскую школу милиции и устроился на работу в органы внутренних дел. Примерно 14 лет Дмитрий работал в УВД по Иркутской области. В одном из региональных отделов он был на должности начальника уголовного розыска. Мужчина уволился из органов в звании подполковника. В 2000-е годы он руководил службой безопасности в Иркутской нефтяной компании.Когда умерла жена Дмитрия, он переехал в Цимлянск Ростовской области. В донском регионе мужчина открыл туристическую базу, а также женился второй раз.Газета «Придонье» сообщает, что Дмитрий Юшковский был ветераном войны в Афганистане. Когда началась спецоперация, он ушел на фронт добровольцем. Во время выполнения поставленной боевой задачи офицер получил смертельное ранение.Церемония прощания с мужчиной прошла 29 января в Цимлянске. Литургию провели в Свято-Никольском храме. После богослужения Дмитрия похоронили на Аллее почётных захоронений нового городского кладбища.Дмитрий был удостоен ордена Мужества, медали «За отвагу», а также знака отличия ордена Святого Георгия - Георгиевского креста. У него остались двое сыновей и дочь.