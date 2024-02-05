Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Подполковник из Ростовской области погиб в зоне спецоперации

Подполковник из Ростовской области погиб в зоне спецоперации
В ходе спецоперации погиб 57-летний житель Ростовской области. Дмитрий Юшковский был смертельно ранен 19 января под Артемовском.

Мужчина - уроженец Белоруссии. Он окончил Минскую школу милиции и устроился на работу в органы внутренних дел. Примерно 14 лет Дмитрий работал в УВД по Иркутской области. В одном из региональных отделов он был на должности начальника уголовного розыска. Мужчина уволился из органов в звании подполковника. В 2000-е годы он руководил службой безопасности в Иркутской нефтяной компании.

Когда умерла жена Дмитрия, он переехал в Цимлянск Ростовской области. В донском регионе мужчина открыл туристическую базу, а также женился второй раз.

Газета «Придонье» сообщает, что Дмитрий Юшковский был ветераном войны в Афганистане. Когда началась спецоперация, он ушел на фронт добровольцем. Во время выполнения поставленной боевой задачи офицер получил смертельное ранение.

Церемония прощания с мужчиной прошла 29 января в Цимлянске. Литургию провели в Свято-Никольском храме. После богослужения Дмитрия похоронили на Аллее почётных захоронений нового городского кладбища.

Дмитрий был удостоен ордена Мужества, медали «За отвагу», а также знака отличия ордена Святого Георгия - Георгиевского креста. У него остались двое сыновей и дочь.
Фото: «Придонье»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.