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В зоне спецоперации погиб 28-летний студент ЮФУ из Новошахтинска

В зоне спецоперации погиб 28-летний студент ЮФУ из Новошахтинска
В зоне проведения спецоперации погиб студент ЮФУ из Новошахтинска. Федор Ковалев получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу.

Парню было 28 лет. Прежде чем отправиться на передовую, он учился на пятом курсе направления «Экономика» в филиале ЮФУ. Федора мобилизовали.

В декабре 2023 года стало известно, что горожанин погиб. Тело бойца доставят в Новошахтинск в ближайшее время. Скорее всего, парня представят к ордену Мужества посмертно.
Фото: соцсети.
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