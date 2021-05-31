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В затопленном доме на Ленина в Ростове собака едва не погибла в запертом подвале

В затопленном доме на Ленина в Ростове собака едва не погибла в запертом подвале
В подвале затопленной девятиэтажки на Ленина в Ростове едва не погибла собака. Четвероногого друга спасли утром 2 июня.

Мощный ливень в Ростове заставил понервничать жителей дома на улице Ленина, 109/5. Как сообщал Rostov.ru, в подъезде уровень достигал почти полуметра.

На улице ситуация оказалась еще хуже. Чтобы добраться к затопленному дому, спасателям пришлось сесть на лодки. Когда они выкачивали воду из затопленного дома, услышали жалобный скулеж. Звуки доносились из подвала. Спасатели бросились на помощь четвероногому. Они открыли подвал и вытащили оттуда продрогшего и испуганного пса.

Добавим, работы по откачке воды из дома продолжается до сих пор. Ситуация усложняется тем, что дождь не прекращается.

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