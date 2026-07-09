В заповеднике «Ростовский» обнаружили два новых вида птиц
В Ростовской области специалисты рассказали о новых видах животных, зафиксированных в государственном заповеднике «Ростовский». Подробностями поделился заместитель директора по научной работе Александр Липкович.
По его словам, в прошлом году на территории заповедника появились два новых вида птиц. Один из них - малая горлица. Ее впервые зарегистрировали в Ростовской области.
Еще одним новым видом стал индийский воробей. При этом, как отметил эксперт, он, вероятно, обитал в заповеднике и раньше.
По словам специалиста, многие виды приходят в заповедник из сухих степей на фоне опустынивания. Однако часть животных охраняемая территория, наоборот, теряет. Так, исчез малый суслик, а большой тушканчик стал крайне редким. Оба вида относятся к полупустынным. Специалисты связывают такие изменения с влиянием человека и сельскохозяйственными работами возле границ заповедника.