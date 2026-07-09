В заповеднике «Ростовский» обнаружили два новых вида птиц

- Этот вид успешно расширяет свой ареал. Сначала она появилась в Дагестане, потом появилась в Махачкале и Калмыкии. А теперь у нас. Пока единственная особь один раз отмеченная, - рассказал специалист.

- Мы его просто идентифицировали. Он очень похож на нашего домового воробья. И так его все и определяли. Но в 2024 году все-таки обратили на него внимание, и оказалось, что это другой вид, - добавил Александр Липкович.

- Ну, а что касается воздействия на сезонные виды. Если в начале 20-х годов пеликаны прилетали в наш регион на гнездование в апреле, то последние годы, пока у нас существовала колония пеликанов, они гнездиться начинали уже в феврале. То есть настолько сдвинулись сроки в связи с потеплением, - сказал Александр Липкович.

Фото: Александр Липкович

В Ростовской области специалисты рассказали о новых видах животных, зафиксированных в государственном заповеднике «Ростовский». Подробностями поделился заместитель директора по научной работе Александр Липкович.По его словам, в прошлом году на территории заповедника появились два новых вида птиц. Один из них - малая горлица. Ее впервые зарегистрировали в Ростовской области.Еще одним новым видом стал индийский воробей. При этом, как отметил эксперт, он, вероятно, обитал в заповеднике и раньше.По словам специалиста, многие виды приходят в заповедник из сухих степей на фоне опустынивания. Однако часть животных охраняемая территория, наоборот, теряет. Так, исчез малый суслик, а большой тушканчик стал крайне редким. Оба вида относятся к полупустынным. Специалисты связывают такие изменения с влиянием человека и сельскохозяйственными работами возле границ заповедника.