В Заксобрании Ростовской области обсудили, как выбраться из «демографической ямы»



По состоянию на 2018 год населения донского края сократилось на 5,5 %.



Население Ростовской области по данным на 1 января 2018 года сократилось 5,5%. Донской регион, как и вся страна, оказался в «демографической яме». Проблему обсудили на заседании круглого стола в Законодательном собрании.



Страна до сих пор испытывает на себе последствия колоссальных потерь по время Великой Отечественной войны. Ситуацию усугубил кризис 90-х годов.



- Рождаемость снижается, а смертность остается на прежнем уровне, - констатировал первый вицеспикер Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев. - В 2017 году у нас только в сельской местности численность населения сократилась на 8600 человек. Если задуматься, то это довольно крупное поселение.



Так, по словам начальника отдела демографии регионального Министерства труда Натальи Морозовой, в Ростовской области в прошлом году на свет появилось 41 тысяча детей, что на 5,7% ниже, чем в 2017. При этом каждый пятый ребёнок рождается в многодетной семье, а вот первенцев становится всё меньше.



По мнению участников круглого стола, на продолжительность жизни человека напрямую влияет его образ жизни. В тоже время, на ситуацию влияют многие социальные условия.



- Демография и сохранение здоровья включают множество сопутствующих вопросов – это и экономическая ситуация, питание, качество воды, услуг ЖКХ и мощнейшее влияние на жизнь человека оказывает экологическая обстановка, - отметил Сергей Михалев. - Очень хорошо, что одним из национальных проектов является именно экология.



Сергей Михалев добавил, что в Ростовской области по этим направлениям разработаны соответствующие меры. Их финансирование заложено в бюджет.