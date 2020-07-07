В Законодательном собрании Ростовской области обсудили федеральный законопроект об удаленной работе

Члены партии «Единая Россия» в Совете Федерации и Госдуме подготовили законопроект о внесении изменений в российский Трудовой кодекс. Он направлен на уточнение механизмов регулирования дистанционной и удаленной работы. Проект закона парламентарии направили на обсуждение в субъекты страны.На Дону законопроект обсудили в рамках круглого стола 8 июля. В дискуссии приняли участие депутаты областного Законодательного собрания, представители от исполнительной власти, региональной Общественной палаты, Федерации профсоюзов и Союза работодателей региона, экспертного сообщества и СМИ.Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на все сферы жизни граждан, в том числе сферу занятости. Дистанционная работа и раньше использовалась на многих предприятиях, однако с увеличением масштабов «удаленки» возникла потребность в уточнении норм ее законодательного регулирования.По словам председателя донского парламента Александра Ищенко, режим самоизоляции показал, что в действующий Трудовой кодекс РФ однозначно необходимо внести корректировки.- Законопроект, который внесли наши коллеги из Совета Федерации и Государственной Думы, актуален. Он затрагивает темы, связанные с регулированием трудовых отношений тех людей, которые трудятся дистанционно либо вне пределов обычного трудового времени – с 9.00 до 18.00, - подчеркнул председатель Заксобрания Ростовской области. - Нормы трудового законодательства должны быть более гибкими - учитывать более широкую палитру обстоятельств, в которых оказываются работодатель и работник. Предложения, сформулированные в проекте изменений в Трудовой кодекс, без сомнения, помогут ликвидировать эти правовые пробелы и позволят защитить права граждан, а также урегулировать принципиальные вопросы организации труда тех, кто работает на «удаленке» или фрилансе.В ходе обсуждения выяснилось, что во время пандемии на дистанционную работу перешли почти пять миллионов россиян. С количеством трудящихся онлайн возросло и количество нестыковок по вопросам трудового права. К примеру, от ушедших на «удаленку» сотрудников начальство требовало постоянного нахождения в режиме онлайн, нарушая тем самым их право на отдых и увеличивая продолжительность рабочего дня. Незащищенными оказались и сами работодатели – находясь вне стен предприятия, подчиненные устраивали себе отгул, выставляя его за удаленную работу.В новом законопроекте рабочий день сотрудника на «удаленке» будет четко регламентирован. Работодатель не будет иметь права звонить или писать подчиненному в нерабочие часы. Сверхурочное время будет оплачиваться отдельно.Помимо этого, в законопроекте предусмотрели понятие временной дистанционной работы. В подобном режиме сотрудник сможет временно заниматься профессиональной деятельностью вне стационарного рабочего места. Такие меры обеспечат для сотрудника, долго работающего в онлайн-режиме и не имеющего возможности ссылаться на наличие у него дистанционной работы, должную защиту.Помимо этого, в законопроекте затронут вопрос упрощения документооборота между сотрудником и работодателем.- Во время самоизоляции более 5 миллионов граждан России работали удаленно, но при этом с точки зрения законодательства очень много вопросов не было решено, - отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.- Наши профсоюзные юристы работают над тем, чтобы люди, работающие в дистанционном режиме, были по максимуму защищены. Человек на «удаленке» остается членом коллектива, и об этом не надо забывать, - подвел итоги заседания председатель Федерации профсоюзов Ростовской области Александр Лозыченко.- Законопроект, конечно, необходимо обсудить в трудовых коллективах и с работодателями. Для этого существует подходящий инструмент – трехсторонние комиссии, которые также регулируют социально-трудовые отношения, - прокомментировал вице-президент – исполнительный директор Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов.Все предложения по усовершенствованию федерального законопроекта, выдвинутые участниками круглого стола, будут направлены в Госдуму. Они будут учтены ко второму и третьему чтениям. Депутаты выступают за принятие соответствующих поправок в ТК РФ к 1 января 2021 года.