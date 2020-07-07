В Законодательном собрании Ростовской области обсудили федеральный законопроект об удаленной работе
Члены партии «Единая Россия» в Совете Федерации и Госдуме подготовили законопроект о внесении изменений в российский Трудовой кодекс. Он направлен на уточнение механизмов регулирования дистанционной и удаленной работы. Проект закона парламентарии направили на обсуждение в субъекты страны.
На Дону законопроект обсудили в рамках круглого стола 8 июля. В дискуссии приняли участие депутаты областного Законодательного собрания, представители от исполнительной власти, региональной Общественной палаты, Федерации профсоюзов и Союза работодателей региона, экспертного сообщества и СМИ.
Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на все сферы жизни граждан, в том числе сферу занятости. Дистанционная работа и раньше использовалась на многих предприятиях, однако с увеличением масштабов «удаленки» возникла потребность в уточнении норм ее законодательного регулирования.
По словам председателя донского парламента Александра Ищенко, режим самоизоляции показал, что в действующий Трудовой кодекс РФ однозначно необходимо внести корректировки.
- Законопроект, который внесли наши коллеги из Совета Федерации и Государственной Думы, актуален. Он затрагивает темы, связанные с регулированием трудовых отношений тех людей, которые трудятся дистанционно либо вне пределов обычного трудового времени – с 9.00 до 18.00, - подчеркнул председатель Заксобрания Ростовской области. - Нормы трудового законодательства должны быть более гибкими - учитывать более широкую палитру обстоятельств, в которых оказываются работодатель и работник. Предложения, сформулированные в проекте изменений в Трудовой кодекс, без сомнения, помогут ликвидировать эти правовые пробелы и позволят защитить права граждан, а также урегулировать принципиальные вопросы организации труда тех, кто работает на «удаленке» или фрилансе.
В ходе обсуждения выяснилось, что во время пандемии на дистанционную работу перешли почти пять миллионов россиян. С количеством трудящихся онлайн возросло и количество нестыковок по вопросам трудового права. К примеру, от ушедших на «удаленку» сотрудников начальство требовало постоянного нахождения в режиме онлайн, нарушая тем самым их право на отдых и увеличивая продолжительность рабочего дня. Незащищенными оказались и сами работодатели – находясь вне стен предприятия, подчиненные устраивали себе отгул, выставляя его за удаленную работу.
В новом законопроекте рабочий день сотрудника на «удаленке» будет четко регламентирован. Работодатель не будет иметь права звонить или писать подчиненному в нерабочие часы. Сверхурочное время будет оплачиваться отдельно.
Помимо этого, в законопроекте предусмотрели понятие временной дистанционной работы. В подобном режиме сотрудник сможет временно заниматься профессиональной деятельностью вне стационарного рабочего места. Такие меры обеспечат для сотрудника, долго работающего в онлайн-режиме и не имеющего возможности ссылаться на наличие у него дистанционной работы, должную защиту.
Помимо этого, в законопроекте затронут вопрос упрощения документооборота между сотрудником и работодателем.
- Во время самоизоляции более 5 миллионов граждан России работали удаленно, но при этом с точки зрения законодательства очень много вопросов не было решено, - отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.
- Наши профсоюзные юристы работают над тем, чтобы люди, работающие в дистанционном режиме, были по максимуму защищены. Человек на «удаленке» остается членом коллектива, и об этом не надо забывать, - подвел итоги заседания председатель Федерации профсоюзов Ростовской области Александр Лозыченко.
- Законопроект, конечно, необходимо обсудить в трудовых коллективах и с работодателями. Для этого существует подходящий инструмент – трехсторонние комиссии, которые также регулируют социально-трудовые отношения, - прокомментировал вице-президент – исполнительный директор Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов.
Все предложения по усовершенствованию федерального законопроекта, выдвинутые участниками круглого стола, будут направлены в Госдуму. Они будут учтены ко второму и третьему чтениям. Депутаты выступают за принятие соответствующих поправок в ТК РФ к 1 января 2021 года.