На задержанных во Франции сухогрузах из Ростова находятся более 20 моряков
Во Франции несколько дней находятся два сухогруза, принадлежащих ООО «Альфа» (транспортная компания в Ростове-на-Дону). Судно «Владимир Латышев» задержали 27 февраля, а «Виктор Андрюхин» - 1 марта.
«Виктор Андрюхин» выполнял рейс Испания - Алжир. Во французском порту Форс-сюр-Мер судно должно было загрузиться сталью.
– Судно загрузили ровно наполовину, когда пришли жандармы. Они досмотрели экипаж. Сотрудники «черной таможни», пришедшие за ними, искали контрабанду. Всю ночь они провели на борту, а наутро официально заморозили погрузку. Свои действия они объяснили «европейскими мерами иммобилизации», – рассказал сотрудник фрахтового департамента транспортной компании. – С «Владимиром Латышевым» (сухогруз вез магнезию из Санкт-Петербурга в Алжир) произошло то же самое.
Сколько еще времени продлится задержание, неизвестно. Но задержаны только корабли, а не 24 члена экипажа, которые находятся на них.
– Сухогрузы стоят у берега, и члены экипажа могут на время отлучиться. Пока запасов продовольствия на судах достаточно, но в случае чего можно заказать доставку. Они также могут вернуться домой, но самолеты в Россию временно не летают. Да и судно представляет собой объект повышенной опасности - на нем по меньшей мере всегда должен быть один человек, – добавил представитель компании.
Сухогрузы ростовского оператора попали в такую ситуацию впервые. Суда, застрявшие во Франции, совершенно новые. Оба были достроены в 2021 году и приписаны в Таганроге.
Сама фирма «Альфа», в чьей собственности они находятся, открылась в 2016 году. Основные направления ее работы - поставка нефти и нефтепродуктов, автотранспорт, а также грузоперевозки на внутренних водных путях и международных морских направлениях. На балансе оператора – девять сухогрузов.
Задержание двух из них принесло компании серьезные убытки. Кроме оплаты пребывания судов во Франции, пришлось расторгнуть контракт «Альфы» на поставку груза в Алжир.