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На задержанных во Франции сухогрузах из Ростова находятся более 20 моряков

На задержанных во Франции сухогрузах из Ростова находятся более 20 моряков

Во Франции несколько дней находятся два сухогруза, принадлежащих ООО «Альфа» (транспортная компания в Ростове-на-Дону). Судно «Владимир Латышев» задержали 27 февраля, а «Виктор Андрюхин» - 1 марта.

«Виктор Андрюхин» выполнял рейс Испания - Алжир. Во французском порту Форс-сюр-Мер судно должно было загрузиться сталью.

– Судно загрузили ровно наполовину, когда пришли жандармы. Они досмотрели экипаж. Сотрудники «черной таможни», пришедшие за ними, искали контрабанду. Всю ночь они провели на борту, а наутро официально заморозили погрузку. Свои действия они объяснили «европейскими мерами иммобилизации», – рассказал сотрудник фрахтового департамента транспортной компании. – С «Владимиром Латышевым» (сухогруз вез магнезию из Санкт-Петербурга в Алжир) произошло то же самое.


Сколько еще времени продлится задержание, неизвестно. Но задержаны только корабли, а не 24 члена экипажа, которые находятся на них.

– Сухогрузы стоят у берега, и члены экипажа могут на время отлучиться. Пока запасов продовольствия на судах достаточно, но в случае чего можно заказать доставку. Они также могут вернуться домой, но самолеты в Россию временно не летают. Да и судно представляет собой объект повышенной опасности - на нем по меньшей мере всегда должен быть один человек, – добавил представитель компании.

Сухогрузы ростовского оператора попали в такую ситуацию впервые. Суда, застрявшие во Франции, совершенно новые. Оба были достроены в 2021 году и приписаны в Таганроге.


Сама фирма «Альфа», в чьей собственности они находятся, открылась в 2016 году. Основные направления ее работы - поставка нефти и нефтепродуктов, автотранспорт, а также грузоперевозки на внутренних водных путях и международных морских направлениях. На балансе оператора – девять сухогрузов.

Задержание двух из них принесло компании серьезные убытки. Кроме оплаты пребывания судов во Франции, пришлось расторгнуть контракт «Альфы» на поставку груза в Алжир.
Фото: donday
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