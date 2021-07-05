В Волгоградской области ростовчанина осудили за убийство и расчленение друга

В Волгоградской области ростовчанину дали 9 лет тюрьмы за расчленение знакомого. Об этом сообщили в Волгоградском областном суде 7 июля.Павлу Лесовому - 30 лет. С бывшим приятелем он познакомился в Нижнем Новгороде. Там друзья вместе снимали квартиру. Потом они вместе переехали в Волгоград и неофициально устроились в местную типографию.Трагедия случилась 9 июля прошлого года. Мужчины сидели дома и выпивали. Как утверждает Лесовой, его приятель не раз угрожал сожителю и его семье расправой. Этот злосчастный день не стал исключением. Более того, как говорит осужденный, во время пьянки погибший первым достал нож и набросился на него.Лесовой, по его показаниям, лишь защищался. Видимо, самооборона переросла в гнев, и осуждённый нанёс сожителю несколько ударов по голове, от чего последний упал. Потом убийца начал бить потерпевшего по затылку, пока последний не потерял сознание. Однако и это не остановило нападавшего. Мужчина увидел лежащий нож и уже с помощью него нанёс сразу несколько ножевых ранений в шею и голову. Потерпевший скончался на месте.На следующий день мужчина перенёс труп в ванную и при помощи ножовки расчленил тело. Расфасовав бывшего сожителя по пакетам, он закопал труп на местном пустыре.Дело рассмотрели в суде только спустя год. Мужчине дали девять лет колонии строгого режима.Приговор в силу не вступил.