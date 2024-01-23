В Волгодонской школе № 7 завершили расследование по факту массового отравления

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В Волгодонской школе № 7 после массового отравления детей выявили кишечную палочку у производителей еды и сотрудников школы. Городская прокуратура приняла меры для устранения нарушений законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.Инцидент произошел 6 декабря 2023 года. В тот день несколько учеников почувствовали себя нехорошо после занятий. Симптомы у ребят были одинаковые: диарея, рвота и высокая температура.Ситуация начала набирать обороты, когда к вечеру в инфекционное отделение попали 11 учащихся. Доктора поставили диагноз: «норовирус 2-го генотипа». На следующий день на занятиях отсутствовали уже 133 несовершеннолетних. В общей сложности в медучреждение за помощью обратились 60 человек, госпитализированы были 13. В связи с этим было принято решение перевести всех учеников на дистанционное обучение.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, к расследованию подключились прокуратура и Роспотребнадзор.Результаты проверки были шокирующими. В пищеблоке были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Она находилась на столах «мясо», «готовая продукция», полимерном ящике, термосе, кастрюле «первое блюдо», миске «овощи». Также на трех противнях, столе «готовая продукция» и ведре был обнаружен стафилококк. Также эту бактерию нашли непосредственно в еде: отварных макаронах, салате из соленых огурцов и плове из говядины. Организатором школьного питания являлось на тот момент ООО «Фабрика-кухня».Кроме того, у сотрудников «Фабрики-кухни» отсутствовали сведения о результатах исследования на стафилококк. Еще у шести работников была просрочена флюорограмма. Три человека банально не имели гигиенического обучения. Еще у троих он истек. У двоих отсутствуют сведения о прививках, десять не привиты против дизентерии.В школе № 7 был выявлен норовирус 2-го генотипа у одного из сотрудников столовой. Причиной передачи инфекции стала некачественно обработанная посуда, на которой находилась зараженная пища. Кроме того, данная вирусно-кишечная инфекция распространялась среди детей как контактно-бытовым, так и воздушно-капельным путем. Кроме того, нарушения были выявлены у доставщика еды ИП Ющик.- Выявленные нарушения создали угрозу для жизни и здоровья учеников, - сообщили в прокуратуре Волгодонска. - Стали возможными они в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и отсутствия должного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства.Городская прокуратура вынесла представления о нарушениях ООО «Фабрика-кухня», ИП Ющик и директору школы и потребовала их немедленного устранения. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора четыре сотрудника пищеблока временно были отстранены от работы в школе. От работы на «Фабрике-кухне» были отстранены десять работников, а у ИП Ющик - трое. Кроме того, на учреждение был наложен штраф в размере 60 тысяч рублей, а общество должно будет заплатить 340 тысяч рублей.Учитывая очевидные причины, договор организации питания со школой № 7 не продлен. В настоящее время учеников кормят йогуртами, фруктами и мучными изделиями в индивидуальной упаковке. Образовательное учреждение активно ищет поваров, но, к сожалению, пока не удалось найти желающих готовить.