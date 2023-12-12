В Волгодонске задействуют дополнительные меры по обеспечению безопасности и профилактике ДТП
В Волгодонске состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. В ходе обсуждения подняли вопросы обеспечения общественной безопасности, профилактики аварийности и дорожно-транспортного травматизма.
Большое внимание уделили вопросу межнациональной обстановки. Всего в городе проживают представители более 80 различных народов и этносов. Городской администрацией уже принимается комплекс мер, чтобы обеспечить межнациональное и межконфессиональное согласие. Важной задачей также является обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных конфликтов.
Несмотря на проводимую профилактическую работу, итоги за 11 месяцев показывают не лучшие результаты. На территории Волгодонска зарегистрировали рост ДТП и числа пострадавших в них людей. Поэтому необходимо решить проблему в ближайшее время благодаря комплексу мер.
На основании итоговых материалов и анализа обстановки заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев выдвинул ряд контрольных задач.
В первую очередь важно контролировать межнациональную обстановку, проводить мероприятия, которые направлены на укрепление межнациональной стабильности. Также необходимо не допустить рост количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с участием несовершеннолетних. Администрации нужно провести работу по развитию и совершенствованию системы «Безопасный город».
Следующее направление работы - это профилактика аварийности, снижение количества ДТП и числа пострадавших в них.
Немаловажны мероприятия, благодаря которым возможно снизить число преступлений в сфере информационных технологий и повысить их эффективность.
- Выполнение этих задач требует системной и комплексной работы, участия всех заинтересованных сторон. Отчеты о выполнении поставленных задач будут заслушаны на очередном заседании корсовета в городе Волгодонске, которое пройдет в марте 2024 года, - подчеркнул Михаил Корнеев.