В Волгодонске задействуют дополнительные меры по обеспечению безопасности и профилактике ДТП

Фото: правительство Ростовской области.

В Волгодонске состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. В ходе обсуждения подняли вопросы обеспечения общественной безопасности, профилактики аварийности и дорожно-транспортного травматизма.Большое внимание уделили вопросу межнациональной обстановки. Всего в городе проживают представители более 80 различных народов и этносов. Городской администрацией уже принимается комплекс мер, чтобы обеспечить межнациональное и межконфессиональное согласие. Важной задачей также является обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных конфликтов.Несмотря на проводимую профилактическую работу, итоги за 11 месяцев показывают не лучшие результаты. На территории Волгодонска зарегистрировали рост ДТП и числа пострадавших в них людей. Поэтому необходимо решить проблему в ближайшее время благодаря комплексу мер.На основании итоговых материалов и анализа обстановки заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев выдвинул ряд контрольных задач.В первую очередь важно контролировать межнациональную обстановку, проводить мероприятия, которые направлены на укрепление межнациональной стабильности. Также необходимо не допустить рост количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с участием несовершеннолетних. Администрации нужно провести работу по развитию и совершенствованию системы «Безопасный город».Следующее направление работы - это профилактика аварийности, снижение количества ДТП и числа пострадавших в них.Немаловажны мероприятия, благодаря которым возможно снизить число преступлений в сфере информационных технологий и повысить их эффективность.- Выполнение этих задач требует системной и комплексной работы, участия всех заинтересованных сторон. Отчеты о выполнении поставленных задач будут заслушаны на очередном заседании корсовета в городе Волгодонске, которое пройдет в марте 2024 года, - подчеркнул Михаил Корнеев.