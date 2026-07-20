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В Волгодонске под стражу заключена женщина по подозрению в убийстве сожителя

В Волгодонске под стражу заключена женщина по подозрению в убийстве сожителя

В Волгодонске под стражу заключена женщина по подозрению в убийстве сожителя. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

По данным следствия, 66-летняя женщина 16 июля находилась дома на улице Кошевого вместе с 40-летним сожителем. В процессе распития алкоголя между ними произошла ссора. В ярости женщина ударила сожителя ножом в шею, где тот скончался на месте.

После произошедшего женщину задержали, где решением суда она была отправлена под стражу.

Ранее она уже была судима за аналогичное преступление.
Фото: DonDay
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