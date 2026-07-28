Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Волгодонске мужчину осудили за угрозу убийством с ножом

В Волгодонске мужчину осудили за угрозу убийством с ножом
Прокуратура Волгодонска сообщила о вынесении приговора местному жителю, который угрожал своей знакомой убийством.

Суд установил, что 28 февраля во время ссоры в квартире на улице Горького мужчина взял со стола нож, подошел к женщине и начал угрожать ей расправой. Опасаясь за свою жизнь, она выбежала из квартиры и сообщила о случившемся в полицию.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину. С учетом того, что он ухаживает за престарелыми родителями, суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика