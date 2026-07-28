В Волгодонске мужчину осудили за угрозу убийством с ножом

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Прокуратура Волгодонска сообщила о вынесении приговора местному жителю, который угрожал своей знакомой убийством.Суд установил, что 28 февраля во время ссоры в квартире на улице Горького мужчина взял со стола нож, подошел к женщине и начал угрожать ей расправой. Опасаясь за свою жизнь, она выбежала из квартиры и сообщила о случившемся в полицию.В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину. С учетом того, что он ухаживает за престарелыми родителями, суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.