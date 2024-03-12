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В Волгодонске ищут свидетелей аварии с пострадавшим 60-летним мужчиной

В Волгодонске ищут свидетелей аварии с пострадавшим 60-летним мужчиной
В Волгодонске Ростовской области разыскивают свидетелей аварии с пострадавшим 60-летним мужчиной. Информацию об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП произошло еще 4 марта примерно в 19:30. В районе дома № 23 по дороге на улице Лодочной ехала машина. В это время по краю проезжей части шел 60-летний мужчина. Автомобилист потерял управление и наехал на пешехода.

В результате аварии мужчина получил травмы. Он самостоятельно смог обратиться в больницу.

Если вы стали свидетелем этой аварии или у вас имеются записи с видеорегистратора, сообщите в дежурную часть МУ МВД России «Волгодонское».
Фото: Ростов ру
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