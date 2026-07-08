В Волгодонске две пенсионерки выпали из окон и выжили, застряв у газовой трубы

Фото: Дондей

В Ростовской области две пожилые женщины чудом остались живы после падения из окон. Оба случая произошли в июне в старой части Волгодонска.Первый вызов поступил в службу спасения ночью с улицы Горького. Очевидцы сообщили, что на стене дома висит женщина и громко зовет на помощь.Когда спасатели приехали на место, они увидели, что нога горожанки застряла между стеной и газовой трубой. Сама женщина из последних сил держалась за водосток. В управлении ГО и ЧС Волгодонска уточнили, что пострадавшая была пьяна. Из-за этого она почти не чувствовала боли от зажатой ноги.Позже стало известно, что волгодончанка поругалась с мужем и решила уйти из квартиры на втором этаже через окно. Но после дождя стена была мокрой и скользкой. Женщина сорвалась и оказалась в ловушке. Спасатели аккуратно освободили ее и передали врачам.Через несколько дней похожая история случилась на улице Пионерской. Прохожий заметил, что на уровне второго этажа вниз головой висит пожилая женщина. Выяснилось, что пенсионерка пыталась спуститься из квартиры на четвертом этаже по веревке, но сорвалась. Ее нога также застряла между газовой трубой и стеной.Спасатели осторожно сняли женщину и передали медикам. Скорая доставила ее в больницу. При падении пенсионерка получила серьезные переломы бедренных костей.Почему обе жительницы Волгодонска решили покинуть квартиры таким опасным способом, а не через входные двери, остается неизвестным.